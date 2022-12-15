Twitter блокуватиме користувачів, які стежитимуть за місцеперебуванням людей у режимі реального часу

У соцмережі Twitter будуть блокувати акаунти, які розміщуватимуть інформацію про місцеперебування людей у режимі реального часу. Це стосуватиметься і посилань на такі сайти.

Про це повідомив новий власник компанії Ілон Маск.

«Будь-який акаунт, який викладатиме інформацію про місцеперебування кого-небудь у реальному часі, буде призупинений, оскільки це є порушенням фізичної безпеки», — зазначив він.

Водночас Маск наголосив, що розміщення аналогічної інформації з невеликою затримкою не буде каратися блокуванням.

Напередодні соціальна мережа Twitter заблокувала акаунт, який відстежував переміщення приватного літака її власника Ілона Маска. Джек Суїні, який керує цим акаунтом, є студентом Університету Центральної Флориди. Обліковий запис @elonjet відстежував переміщення приватного літака Маска, використовуючи загальнодоступні дані про рейси. Загалом хлопець створив 15 ботів у Twitter для стеження за літаками Маска, Джеффа Безоса, Білла Гейтса та інших відомих бізнесменів.