Twitter блокуватиме користувачів, які стежитимуть за місцеперебуванням людей у режимі реального часу

У соцмережі Twitter будуть блокувати акаунти, які розміщуватимуть інформацію про місцеперебування людей у режимі реального часу. Це стосуватиметься і посилань на такі сайти.
Про це повідомив новий власник компанії Ілон Маск.
«Будь-який акаунт, який викладатиме інформацію про місцеперебування кого-небудь у реальному часі, буде призупинений, оскільки це є порушенням фізичної безпеки», — зазначив він.
Водночас Маск наголосив, що розміщення аналогічної інформації з невеликою затримкою не буде каратися блокуванням.
Напередодні соціальна мережа Twitter заблокувала акаунт, який відстежував переміщення приватного літака її власника Ілона Маска. Джек Суїні, який керує цим акаунтом, є студентом Університету Центральної Флориди. Обліковий запис @elonjet відстежував переміщення приватного літака Маска, використовуючи загальнодоступні дані про рейси. Загалом хлопець створив 15 ботів у Twitter для стеження за літаками Маска, Джеффа Безоса, Білла Гейтса та інших відомих бізнесменів.
- Після купівлі Twitter Ілон Маск розпустив раду директорів та анонсував створення Ради з модерації контенту. Маск доручив розробникам Twitter зробити верифікацію платною у стислі терміни, погрожуючи працівникам звільненням.
- Також Ілон Маск заявив, що планує приділяти менше часу соцмережі. Тому він хоче знайти нового керівника. Тим часом із компанії масово звільняються працівники.