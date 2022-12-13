Верховна Рада ухвалила законопроєкт про ліквідацію Окружного адмінсуду Києва

Верховна Рада проголосувала за законопроєкт № 5369 про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва та за законопроєкт № 5370 про утворення Київського міського окружного адміністративного суду.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Обидва документи ухвалили в цілому.

За законопроєкт № 5369 проголосували 310 депутатів, а законопроєкт № 5370 отримав 326 голосів.

За ліквідацію ОАСК віддали голоси 194 депутати «Слуги народу», 24 депутати від «Європейської солідарності», 11 — від «Батьківщини», 20 представників «Платформи за життя та мир», 12 депутатів фракції «За майбутнє», 13 нардепів з «Голосу» та «Відновлення України», 14 — з «Довіри» та девʼять позафракційних депутатів.

Перед цим комітет Верховної Ради з питань правової політики підтримав законопроєкти, які передбачають ліквідацію Окружного адмінсуду Києва. Члени комітету рекомендували парламенту ухвалити документи одразу в цілому.