Верховна Рада ухвалила законопроєкт про ліквідацію Окружного адмінсуду Києва

Верховна Рада проголосувала за законопроєкт № 5369 про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва та за законопроєкт № 5370 про утворення Київського міського окружного адміністративного суду.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Обидва документи ухвалили в цілому.
За законопроєкт № 5369 проголосували 310 депутатів, а законопроєкт № 5370 отримав 326 голосів.
За ліквідацію ОАСК віддали голоси 194 депутати «Слуги народу», 24 депутати від «Європейської солідарності», 11 — від «Батьківщини», 20 представників «Платформи за життя та мир», 12 депутатів фракції «За майбутнє», 13 нардепів з «Голосу» та «Відновлення України», 14 — з «Довіри» та девʼять позафракційних депутатів.
Перед цим комітет Верховної Ради з питань правової політики підтримав законопроєкти, які передбачають ліквідацію Окружного адмінсуду Києва. Члени комітету рекомендували парламенту ухвалити документи одразу в цілому.
- 13 квітня 2021 року президент Володимир Зеленський вніс у Раду як невідкладний законопроєкт про ліквідацію Окружного адмінсуду Києва. Зеленський наголосив, що ОАСК так і не зміг повернути довіру до себе, а саму пропозицію назвав сигналом до будь-якого суду, який «зрадив повазі до закону». Замість ОАСК президент пропонує утворити Київський міський окружний адмінсуд.
- 9 грудня Державний департамент США запровадив санкції проти очільника Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка та двох його найближчих родичів — «через вимагання хабарів в обмін на втручання в судові та інші державні процеси».
- Національне антикорупційне бюро України підозрює главу Окружного адмінсуду Вовка та інших суддів ОАСК — Аблова, Погрібніченка, Келеберду, Огурцова, Качура і Саніна — у корупції та спробах захопити державну владу. 17 липня 2020 року НАБУ представило запис розмов Вовка і суддів ОАСК, згодом оприлюднили нові записи. Того ж дня працівники НАБУ провели обшуки в суді, після чого Вовку та його заступнику Євгену Аблову повідомили про підозру. Справа наразі перебуває на розгляді в суді.