Зеленський пропонує Раді ліквідувати ОАСК і утворити замість нього Київський міський окружний адміністративний суд

Президент України Володимир Зеленський запропонував Раді ліквідувати Окружний адмінсуд Києва і утворити замість нього Київський міський окружний адміністративний суд.

Про це йдеться у тексті подання, яке опублікували на сайті Ради.

У випадку, якщо депутати ухвалять цей законопроєкт, то ОАСК припиняє роботу з дня, коли закон набуде чинності. Тоді Окружний адмінсуд невідкладно і протягом 10 робочих днів має передати судові справи, які він розглядає, до Київського окружного адміністративного суду (його юрисдикція поширюється на Київську область). До запуску нового суду справи його юрисдикції буде розглядати саме цей суд.

У день, коли Київський міський окружний адміністративний суд почне роботу, тоді обласний невідкладно повертає йому ці справи.

Зазначимо, що у законопроєкті президента немає норми, яка б забороняла суддям з ОАСК йти працювати до нового Київського міського окружного адміністративного суду.

Відповідно до закону «Про судоустрій і статус суддів», у випадку ліквідації судів суддів можна перевести до іншого суду того самого або нижчого рівня без конкурсу. Якщо суддя не погоджується на переведення до іншого суду, то його можуть звільнити. Для переведення у суд вищого рівня треба пройти конкурс.

Також, відповідно до закону, суддів до нового суду набирає Вища кваліфікаційна комісія суддів — однак у 2019 році парламент підтримав законопроєкт, який розпустив її. У березні 2021 року Рада підтримала за основу у повторному першому читанні законопроєкт про відновлення роботи комісії.