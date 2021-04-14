Зеленский предлагает Раде ликвидировать ОАСК и создать вместо него Киевский городской окружной административный суд

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Раде ликвидировать Окружной админсуд Киева — и создать вместо него Киевский городской окружной административный суд.

Об этом говорится в тексте представления, которое опубликовали на сайте Рады.

В случае, если депутаты примут этот законопроект, то ОАСК прекращает работу со дня, когда закон вступит в силу. Тогда Окружной админсуд безотлагательно и в течение 10 рабочих дней должен передать судебные дела, которые он рассматривает, в Киевский окружной административный суд (его юрисдикция распространяется на Киевскую область). До запуска нового суда дела его юрисдикции будет рассматривать именно этот суд.

В день, когда Киевский городской окружной административный суд начнет работу, тогда областной безотлагательно передаст ему эти дела.

Отметим, что в законопроекте президента нет нормы, которая бы запрещала судьям из ОАСК идти работать в новый Киевский городской окружной административный суд.

Согласно закону «О судоустройстве и статусе судей», в случае ликвидации судов судей можно перевести в другой суд того же или более низкого уровня без конкурса. Если судья не соглашается на перевод в другой суд, то его могут уволить. Для перевода в суд высшего уровня нужно пройти конкурсный отбор.

Также, согласно закону, судей в новый суд набирает Высшая квалификационная комиссия судей — однако в 2019 году парламент поддержал законопроект, который распустил ее. В марте 2021 года Рада поддержала за основу в первом чтении законопроект о возобновлении работы комиссии.