Зеленский внес в Раду как неотложный проект о ликвидации Окружного админсуда Киева

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как неотложный законопроект о ликвидации Окружного административного суда Киева.

Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. Законопроект зарегистрировали 13 апреля, но сам текст документа пока не обнародовали.

В Офисе президента напомнили, что согласно части 2 статьи 125 Конституции Украины, суд образуется, реорганизуется и ликвидируется законом, проект которого вносит в Раду президент Украины — после консультаций с Высшим советом правосудия.

«У ОАСК было достаточно времени, чтобы одуматься, посмотреть на себя в зеркало и найти там простые вещи, которые так ищут в нем общество и государство: справедливость, беспристрастность и честность. Вместо этого видим очередные скандалы с «пленками», коррупцию связанных лиц с забитыми деньгами сейфами и многочисленные сомнительные решения. Доверие к ОАСК утрачено», — отметили в ОП.

Зеленский подчеркнул, что ОАСК так и не смог вернуть доверие к себе, но «справился с возвращением скандалов и странных решений, далеких от понимания справедливости».

«Суд, одним решением которого может быть поставлен крест на любом достижении государства, любой реформе, будет ликвидирован. Воспринимайте это как сигнал для каждого суда, который предал уважение к закону», — заявил Зеленский.