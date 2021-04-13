Зеленский внес в Раду как неотложный проект о ликвидации Окружного админсуда Киева

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как неотложный законопроект о ликвидации Окружного административного суда Киева.
Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. Законопроект зарегистрировали 13 апреля, но сам текст документа пока не обнародовали.
В Офисе президента напомнили, что согласно части 2 статьи 125 Конституции Украины, суд образуется, реорганизуется и ликвидируется законом, проект которого вносит в Раду президент Украины — после консультаций с Высшим советом правосудия.
«У ОАСК было достаточно времени, чтобы одуматься, посмотреть на себя в зеркало и найти там простые вещи, которые так ищут в нем общество и государство: справедливость, беспристрастность и честность. Вместо этого видим очередные скандалы с «пленками», коррупцию связанных лиц с забитыми деньгами сейфами и многочисленные сомнительные решения. Доверие к ОАСК утрачено», — отметили в ОП.
Зеленский подчеркнул, что ОАСК так и не смог вернуть доверие к себе, но «справился с возвращением скандалов и странных решений, далеких от понимания справедливости».
«Суд, одним решением которого может быть поставлен крест на любом достижении государства, любой реформе, будет ликвидирован. Воспринимайте это как сигнал для каждого суда, который предал уважение к закону», — заявил Зеленский.
Напомним, осенью прошлого года Офис президента отреагировал на петицию на сайте главы государства о ликвидации Окружного админсуда Киева. Тогда в ОП отметили, что согласно законодательству суды образуют и ликвидируют законом, проект которого в Раду вносит президент после консультации с Высшим советом правосудия.
ВСП впоследствии проконсультировал ОП касательно ликвидации суда — рекомендовал провести «дискуссию с широким кругом экспертов».
- Напомним, НАБУ подозревает главу Окружного админсуда Вовка и других судей ОАСК — Аблова, Погрибниченко, Келеберду, Огурцова, Качура и Санина — в коррупции и попытках захватить государственную власть. 17 июля 2020 года НАБУ представило запись разговоров Вовка и судей ОАСК, позже обнародовали новые записи. В тот же день сотрудники НАБУ провели обыски в суде, после чего Вовку и его заместителю Евгению Аблову сообщили о подозрении.
- 6 апреля 2021 года НАБУ задержало двух адвокатов. Один из них — Юрий Зонтов, брат главы ОАСК Вовка. Зонтов также оказался сотрудником Службы внешней разведки. Второй адвокат — Юрий Донец. Их задержали при получении $100 тысяч. За эти деньги они обещали помочь вынести «удобное» судебное решение. Во время обыска у адвокатов обнаружили более $3,7 миллиона, €840 тысяч, 20 тысяч фунтов стерлингов, 230 тысяч гривен и 100 шекелей. Также правоохранители обнаружили золотые слитки и антиквариат.