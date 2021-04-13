Вовк прокомментировал предложение Зеленского о ликвидации ОАСК: Отношусь спокойно

Глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк отреагировал на поданный президентом законопроект о ликвидации суда. Судья считает, что Владимир Зеленский «поддался на манипуляции отдельных «активистов» и по совместительству агентов иностранного влияния».

Об этом Вовк заявил в Facebook.

Он говорит, что суд уже шесть лет «находится под давлением» и работает в атмосфере «постоянных негативных информационных компаний и провокаций».

«Поэтому к данной новости я отношусь спокойно. В конце концов система административных судов пережила уже не одну реформу. Так что пусть теперь парламент определяется в соответствии с регламентными процедурами», — написал глава ОАСК.

Вместе с тем, он отметил, что суд продолжает работать в штатном режиме «в соответствии с требованиями законодательства».

13 апреля президент Владимир Зеленский внес в Раду как неотложный законопроект о ликвидации Окружного админсуда Киева. Зеленский отметил, что ОАСК так и не смог вернуть доверие к себе, а само предложение назвал сигналом любому суду, который «предал уважение к закону».

Напомним, осенью прошлого Офис президента, комментируя петицию на сайте главы государства о ликвидации ОАСК, отметил, что согласно законодательству суды ликвидируют законом, проект которого в Раду вносит президент после консультации с Высшим советом правосудия. ВСП впоследствии проконсультировал ОП по ликвидации суда — рекомендовал провести «дискуссию с широким кругом экспертов».