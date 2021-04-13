Вовк прокомментировал предложение Зеленского о ликвидации ОАСК: Отношусь спокойно

Глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк отреагировал на поданный президентом законопроект о ликвидации суда. Судья считает, что Владимир Зеленский «поддался на манипуляции отдельных «активистов» и по совместительству агентов иностранного влияния».
Об этом Вовк заявил в Facebook.
Он говорит, что суд уже шесть лет «находится под давлением» и работает в атмосфере «постоянных негативных информационных компаний и провокаций».
«Поэтому к данной новости я отношусь спокойно. В конце концов система административных судов пережила уже не одну реформу. Так что пусть теперь парламент определяется в соответствии с регламентными процедурами», — написал глава ОАСК.
Вместе с тем, он отметил, что суд продолжает работать в штатном режиме «в соответствии с требованиями законодательства».
13 апреля президент Владимир Зеленский внес в Раду как неотложный законопроект о ликвидации Окружного админсуда Киева. Зеленский отметил, что ОАСК так и не смог вернуть доверие к себе, а само предложение назвал сигналом любому суду, который «предал уважение к закону».
Напомним, осенью прошлого Офис президента, комментируя петицию на сайте главы государства о ликвидации ОАСК, отметил, что согласно законодательству суды ликвидируют законом, проект которого в Раду вносит президент после консультации с Высшим советом правосудия. ВСП впоследствии проконсультировал ОП по ликвидации суда — рекомендовал провести «дискуссию с широким кругом экспертов».
- Напомним, НАБУ подозревает главу Окружного админсуда Вовка и других судей ОАСК — Аблова, Погрибниченко, Келеберду, Огурцова, Качура и Санина — в коррупции и попытках захватить государственную власть. 17 июля 2020 года НАБУ представило запись разговоров Вовка и судей ОАСК, позже обнародовали новые записи. В тот же день сотрудники НАБУ провели обыски в суде, после чего Вовку и его заместителю Евгению Аблову сообщили о подозрении. Но Вовк на заседание суда по избранию ему меры пресечения не появляется.
- 6 апреля 2021 года НАБУ задержало двух адвокатов. Один из них — Юрий Зонтов, брат главы ОАСК Вовка. Зонтов также оказался сотрудником Службы внешней разведки. Второй адвокат — Юрий Донец. Их задержали при получении $100 тысяч. За эти деньги они обещали помочь вынести «удобное» судебное решение. Во время обыска у адвокатов обнаружили более $3,7 миллиона, €840 тысяч, 20 тысяч фунтов стерлингов, 230 тысяч гривен и 100 шекелей. Также правоохранители обнаружили золотые слитки и антиквариат.