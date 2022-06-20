«Плівки ОАСК»: НАБУ скерувало до суду справу проти суддів Окружного адмінсуду

Національне антикорупційне бюро передало до суду справу про корупцію в Окружному адміністративному суді Києва. Серед підозрюваних є очільник цього суду Павло Вовк.
Про це пише НАБУ у своєму Telegram-каналі.
«НАБУ та САП скерували до суду справу за фактами вчинення дій з метою змови для захоплення державної влади, перешкоджання роботі Вищої кваліфікаційної комісії суддів, а також участі у злочинній організації і зловживанні впливом головою і суддями Окружного адміністративного суду м. Києва у змові з низкою інших осіб», — йдеться в повідомленні.
Загалом у цій справі 11 підозрюваних, серед них голова ОАСК Павло Вовк, його два заступники, чотири судді ОАСК, а також голова Державної судової адміністрації України та інші.
- НАБУ підозрює главу Окружного адмінсуду Вовка та інших суддів ОАСК — Аблова, Погрібніченка, Келеберду, Огурцова, Качура і Саніна — у корупції та спробах захопити державну владу. 17 липня 2020 року НАБУ представило запис розмов Вовка і суддів ОАСК, згодом оприлюднили нові записи. Того ж дня працівники НАБУ провели обшуки в суді, після чого Вовку та його заступнику Євгену Аблову повідомили про підозру. Але Вовк на засідання суду з обрання йому запобіжного заходу не зʼявляється.
- 3 квітня 2021 року президент Володимир Зеленський вніс у Раду як невідкладний законопроєкт про ліквідацію Окружного адмінсуду Києва. Зеленський наголосив, що ОАСК так і не зміг повернути довіру до себе, а саму пропозицію назвав сигналом до будь-якого суду, який «зрадив повазі до закону». Замість ОАСК президент пропонує утворити Київський міський окружний адмінсуд.