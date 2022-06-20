«Плівки ОАСК»: НАБУ скерувало до суду справу проти суддів Окружного адмінсуду

Національне антикорупційне бюро передало до суду справу про корупцію в Окружному адміністративному суді Києва. Серед підозрюваних є очільник цього суду Павло Вовк.

Про це пише НАБУ у своєму Telegram-каналі.

«НАБУ та САП скерували до суду справу за фактами вчинення дій з метою змови для захоплення державної влади, перешкоджання роботі Вищої кваліфікаційної комісії суддів, а також участі у злочинній організації і зловживанні впливом головою і суддями Окружного адміністративного суду м. Києва у змові з низкою інших осіб», — йдеться в повідомленні.

Загалом у цій справі 11 підозрюваних, серед них голова ОАСК Павло Вовк, його два заступники, чотири судді ОАСК, а також голова Державної судової адміністрації України та інші.