СБУ прийшла з обшуками до монастирів московського патріархату в Житомирській області

Служба безпеки України прийшла з обшуками до трьох обʼєктів московського патріархату Житомирської області.

Про це СБУ повідомила 8 грудня.

Так, ідеться про:

Афонської ікони Божої матері жіночий ставропігійний монастир у селищі Чоповичі;

Казанської ікони Божої матері чоловічий монастир Овруцько-Коростенської єпархії;

скит цього монастиря на честь преподобного Сілуана Афонського.

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Мета обшуків — виявити діяльність російських спеціальних служб у релігійному середовищі України. Спільно з представниками релігійних організацій правоохоронці оглядають території та приміщення, щоб виявити людей, які можуть бути причетними до протиправної діяльності, та заборонені предмети.