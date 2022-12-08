СБУ прийшла з обшуками до монастирів московського патріархату в Житомирській області

Служба безпеки України прийшла з обшуками до трьох обʼєктів московського патріархату Житомирської області.
Про це СБУ повідомила 8 грудня.
Так, ідеться про:
- Афонської ікони Божої матері жіночий ставропігійний монастир у селищі Чоповичі;
- Казанської ікони Божої матері чоловічий монастир Овруцько-Коростенської єпархії;
- скит цього монастиря на честь преподобного Сілуана Афонського.
Мета обшуків — виявити діяльність російських спеціальних служб у релігійному середовищі України. Спільно з представниками релігійних організацій правоохоронці оглядають території та приміщення, щоб виявити людей, які можуть бути причетними до протиправної діяльності, та заборонені предмети.
- У кінці листопада СБУ провела низку обшуків у храмах, монастирях і лаврах УПЦ МП, зокрема в Києво-Печерській. Серія обшуків почалася після скандалу через молебень у Києво-Печерській лаврі, під час якого парафіяни співали пісню «Звон плывет, плывет над Россиею, пробуждается Матушка-Русь». Священнику за це повідомили про підозру.
- Згодом СБУ провела обшуки в монастирях на Закарпатті, у Мукачівській єпархії, в Івано-Франківській єпархії, у Почаївській духовній семінарії та в Тернопільській єпархії. Під час обшуків знайшли численні докази проросійської пропаганди та ймовірної співпраці представників УПЦ МП з росією.
- 1 грудня президент Володимир Зеленський заявив, що Рада національної безпеки та оборони України доручила уряду внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій, афілійованих із росією. Насамперед це торкнеться Української православної церкви московського патріархату.