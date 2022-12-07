Amnesty International назвала «вибірковим правосуддям» розслідування Міжнародного суду щодо України. Омбудсман відповів

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звинуватив правозахисну організацію Amnesty International у підігруванні інформаційній політиці кремля.

У своєму Telegram Лубінець відреагував на листівки від Amnesty, які розповсюджуються на ХХІ сесії Асамблеї держав-учасниць Римського статуту. За його словами, організація розповсюджує листівки, в яких сказано, що Міжнародний кримінальний суд нібито «блокує можливість» проводити розслідування в інших країнах через процес розслідування воєнних злочинів в Україні.

Лубінець заявив, що Amnesty продовжує «закопувати залишки своєї репутації».

«Я вимушений реагувати на подібні випадки для того, щоб ті люди та організації, які фінансують AI, були поінформовані про те, що організація вже явно реалізує інформаційну політику кремля. Залишилось зрозуміти, їх обманули російські пропагандисти чи справді гроші не пахнуть?» — написав він.