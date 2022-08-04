Amnesty International звинуватила Україну в порушенні правил війни. Голова МЗС назвав це створенням «фальшивого балансу»

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International опублікувала доповідь, у якій звинуватила українську армію в порушенні гуманітарного права і створенні небезпеки для мирних жителів через розміщення військових баз у житлових районах, школах і лікарнях.

Правозахисники вважають, що ЗСУ наражають цивільних на небезпеку застосовуючи озброєння в населених пунктах, а бази в житлових районах або у школах роблять їх для росіян легітимними цілями.

Представники Amnesty International вели спостереження з квітня до липня в Харківській, Миколаївській, Донецькій та Луганській областях. Вони вивчали місця, які обстрілювала росія, а також опитали очевидців і родичів загиблих. Правозахисники заявили, що українські війська іноді вели вогонь біля шкіл або житлових будинків, а також перебували в цивільних обʼєктах у 19 містах і селах цих областей.

«Ми зафіксували картину, коли українські війська наражають на ризик цивільне населення і порушують закони війни, коли діють у населених пунктах. Перебування в оборонній позиції не звільняє українських військових від дотримання міжнародного гуманітарного права», — заявила генсек Amnesty International Аньєс Калламар.

При цьому правозахисники зазначають, що практика українських військових, які розміщують військові обʼєкти в населених пунктах, «жодним чином не виправдовує невибіркові атаки росії». Вони класифікуються як воєнні злочини. У доповіді сказано, що правозахисники фіксували російські обстріли цивільних обʼєктів, де військових поряд не було.

«Уряд України має негайно забезпечити розміщення своїх сил подалі від населених пунктів або евакуювати цивільне населення з районів, де діють військові», — заявила Калламар.

Реакція України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у сторіз в Instagram висловив своє обурення. Він вважає доповідь Amnesty International несправедливою.

«Я розумію, що на критику Amnesty скаже: “Так ми ж критикуємо обидві сторони конфлікту”. Але така поведінка Amnesty — це не про пошук і донесення світові правди, це про створення фальшивого балансу між злочинцем і жертвою», — сказав Кулеба, закликавши правозахисників «припинити створювати фальшиву реальність», де у них «усі в чомусь трохи винні».

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк відповів Amnesty, що єдині, хто наражає на небезпеку цивільних українців — це російські війська. Він зазначив, що Україна завжди намагається максимально евакуювати людей із зон бойових дій.

«Сьогодні росія докладає максимум зусиль, щоб дискредитувати Збройні сили України в очах західних суспільств і зірвати постачання зброї, використовуючи всю мережу своїх агентів впливу. Шкода, що така організація, як Amnesty International, бере участь у цій кампанії з дезінформації та пропаганди», — заявив Подоляк.