Очільниця українського офісу Amnesty International звільнилась: «Все розбилося об стіну бюрократії»

Директорка українського офісу Amnesty International Оксана Покальчук заявила, що звільняється. Про це вона написала у Facebook 5 серпня.

«Я звільняюсь з Amnesty International в Україні. Це ще одна втрата, яку мені принесла війна. Улюблена робота, 7 років життя, плани на майбутнє, а останні 5 місяців — ще й рятівний круг у вигляді правозахисної роботи на благо рідної країни під час війни. Все розбилося об стіну бюрократії та глухого мовного бар’єру. Справа не в англійській, а в тому, що якщо ти не живеш у країні, в яку вдерлися окупанти та рвуть її на шматки, тобі, напевно, не зрозуміти, що ж тут такого — засудити армію захисників. І немає слів у жодній мові, які здатні це донести до того, хто не відчув цього болю», — заявила Покальчук.