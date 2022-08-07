Amnesty International перепросила за «страждання й обурення» через її звіт зі звинуваченнями на адресу ЗСУ

Правозахисна організація Amnesty International попросила вибачення за свій звіт, у якому вона звинуватила Збройні сили України в порушенні гуманітарного права.

Про це повідомляє Reuters.

«Amnesty International глибоко шкодує через страждання та обурення, які викликав наш пресреліз про бойову тактику українських військових», — йдеться в електронному листі, надісланому Reuters.

Там додали, що пріоритетом Amnesty International є забезпечення захисту цивільних осіб. Попри вибачення, організація заявила, що підтримує викладені у звіті дані.

«Це не означає, що Amnesty International вважає українські сили відповідальними за порушення, вчинені російськими військами, або що українські військові не вживають належних запобіжних заходів в інших місцях країни. Ми маємо бути дуже чіткими: ніщо з того, що ми задокументували за українськими силами, жодним чином не виправдовує російських порушень», — додали в організації.