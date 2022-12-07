На Луганщині священника УПЦ МП засудили до 12 років за передачу росіянам позицій українських військових

Священника Української православної церкви московського патріархату в Луганської області засуджено до 12 років увʼязнення за інформування ворога про позиції українських військових.
Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.
Прокурори довели, що священник храму з Лисичанська надавав допомогу у веденні бойових дій збройним формуванням росії проти української армії. Із середини квітня 2022 року він збирав інформацію про чисельність і дислокацію техніки та озброєння ЗСУ в Сєвєродонецьку і прилеглих до міста населених пунктах. Ці дані він передавав представникам армії агресора через месенджер.
Ворог використовував отриману інформацію, щоб встановити місцезнаходження та завдати удару по цілях. «Прихильника «руського миру» викрито та затримано наприкінці квітня 2022 року. Під час документування злочину правоохоронці виявили листування священнослужителя з представниками збройних формувань ворога», — йдеться в повідомленні.
- У кінці листопада СБУ провела низку обшуків у храмах, монастирях і лаврах УПЦ МП, зокрема в Києво-Печерській. Серія обшуків почалася після скандалу через молебень у Києво-Печерській лаврі, під час якого парафіяни співали пісню «Звон плывет, плывет над Россиею, пробуждается Матушка-Русь». Священнику за це повідомили про підозру.
- Згодом СБУ провела обшуки в монастирях на Закарпатті, у Мукачівській єпархії, в Івано-Франківській єпархії, у Почаївській духовній семінарії та в Тернопільській єпархії. Під час обшуків знайшли численні докази проросійської пропаганди та ймовірної співпраці представників УПЦ МП з росією.
- 1 грудня президент Володимир Зеленський заявив, що Рада національної безпеки та оборони України доручила уряду внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій, афілійованих із росією. Насамперед це торкнеться Української православної церкви московського патріархату.