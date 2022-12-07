На Луганщині священника УПЦ МП засудили до 12 років за передачу росіянам позицій українських військових

Священника Української православної церкви московського патріархату в Луганської області засуджено до 12 років увʼязнення за інформування ворога про позиції українських військових.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

Прокурори довели, що священник храму з Лисичанська надавав допомогу у веденні бойових дій збройним формуванням росії проти української армії. Із середини квітня 2022 року він збирав інформацію про чисельність і дислокацію техніки та озброєння ЗСУ в Сєвєродонецьку і прилеглих до міста населених пунктах. Ці дані він передавав представникам армії агресора через месенджер.

Ворог використовував отриману інформацію, щоб встановити місцезнаходження та завдати удару по цілях. «Прихильника «руського миру» викрито та затримано наприкінці квітня 2022 року. Під час документування злочину правоохоронці виявили листування священнослужителя з представниками збройних формувань ворога», — йдеться в повідомленні.