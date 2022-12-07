Служба безпеки України проводить обшуки у храмах УПЦ МП у трьох областях

Служба безпеки України проводить безпекові заходи на обʼєктах Української православної церкви московського патріархату в Черкаській, Волинській та Херсонській областях.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Ідеться, зокрема, про:

Хрестовоздвиженський Чарторийський чоловічий монастир Волинської єпархії УПЦ МП;

Миколаївський Милецький чоловічий монастир Володимир-Волинської єпархії УПЦ МП;

Успенський собор Української православної церкви (м. Херсон);

Управління Черкаської єпархії УПЦ;

Свято-Михайлівський кафедральний собор (м. Черкаси);

Недільну школу та бібліотеку Черкаської єпархії УПЦ (м. Черкаси);

Управління Умансько-Звенигородської єпархії (м. Умань);

Георгіївський жіночий монастир (Уманський район);

Храм Андрія Первозваного (м. Черкаси);

Свято-Троїцький Мотронинський жіночий монастир (Черкаський район);

Красногірський Свято-Покровський жіночий монастир (Золотоніський район);

Релігійну громаду Парафія святителя Софронія єпископа Іркутського (м. Черкаси);

Канівський Успенський собор (м. Канів Черкаського району).

«За безпосередньої участі представників церкви правоохоронці проводять огляд території та приміщень (зокрема готельного типу) для виявлення осіб, які, можливо, причетні до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України, і предметів, заборонених до обігу», — заявили в СБУ.