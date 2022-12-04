Поліція Іспанії встановила регіон, з якого надіслали конверт із вибухівкою до посольства України

Іспанська поліція вважає, що листи з вибухонебезпечними пристроями, які надходили до посольства України та інших установ, розсилали з регіону Вальядолід.

Про це пише El Pais.

Згідно з першими звітами поліції, експерти зі знешкодження вибухівки дійшли висновку, що це саморобні пристрої, які активували невеликий заряд пороху за допомогою волосіні, призначеної для займання, і містили шрапнель. Інші джерела описують вибухові пристрої як «петарди», але підкреслюють, що вони можуть завдати шкоди тому, хто відкриває конверт. У жодній з посилок не було повідомлень із погрозами.