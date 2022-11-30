У посольстві України в Мадриді вибухнув конверт, є постраждалий

У посольстві України в Мадриді прогримів вибух, внаслідок чого легке поранення отримав співробітник установи.

Про це повідомив спікер Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

«До посольства України в Іспанії надійшов конверт. Під час огляду конверт вибухнув у руках коменданта. Комендант отримав незначні поранення, нині він госпіталізований, йому надається необхідна медична допомога. Загроз його життю немає», — повідомив він. Решта співробітників посольства не постраждала.

Міністр Дмитро Кулеба доручив терміново посилити безпеку всіх українських посольств за кордоном. Він також звернувся до глави МЗС Іспанії вжити термінових заходів задля розслідування нападу на українську дипустанову. На місці вже працюють іспанські правоохоронці та піротехнічна служба.