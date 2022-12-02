Голова МЗС Кулеба: Посольства України загалом отримали 17 листів із вибухівкою або частинами тіл тварин

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що українські посольства загалом отримали 17 листів, які містили вибухівку або частини тіл тварин. Ці послання покликані тероризувати українських дипломатів по всьому світу.

Про це голова українського МЗС сказав в інтервʼю CNN.

Телеканал показав один із листів. У м’якому конверті було око свині.

«Усе почалося з вибуху в посольстві України в Іспанії. Але те, що сталося після цього вибуху, було більш дивним і, я б навіть сказав, хворобливим», — зазначив Дмитро Кулеба.

На запитання про те, хто, на його думку, стоїть за листами, голова МЗС сказав: «Я відчуваю спокусу назвати росію відразу, тому що перш за все ви повинні відповісти на питання, кому це вигідно».

«Можливо, ця терористична реакція є російською відповіддю на дипломатичний жах, який ми створили для рф на міжнародній арені, і таким чином вони намагаються дати відсіч — тоді як вони програють справжні дипломатичні баталії одну за одною», — додав він.

За словами Кулеби, відповідальність несе або росія, або хтось, «хто симпатизує рф та намагається посіяти страх».

«Висновок зроблять слідчі, але я думаю, що ці дві версії мають найбільший сенс», — сказав він.