Посольство США в Іспанії отримало конверт із вибухівкою

Окрім посольства України в Іспанії, конверт із вибуховим пристроєм також отримало американське диппредставництво в Мадриді.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на телеканал La Sexta.
«Посольство Сполучених Штатів у Мадриді отримало лист, подібний до пʼяти листів-бомб, надісланих до посольства України в Іспанії та інших цілей в країні», — йдеться у повідомленні.
- 30 листопада в посольстві України в Мадриді прогримів вибух, унаслідок чого легке поранення отримав співробітник установи. У руках коменданта вибухнув конверт, який надійшов до посольства. Після цього міністр закордонних справ України доручив терміново посилити безпеку всіх українських посольств за кордоном, а влада Іспанії заявила, що розглядає вибух як теракт.
- Після цього міністр закордонних справ України доручив терміново посилити безпеку всіх українських посольств за кордоном.
- Конверт із вибуховим пристроєм також отримала компанія Instalaza. Вона виробляє зброю, яка постачається, зокрема, в Україну. Служба безпеки премʼєр-міністра Іспанії Педро Санчеса теж виявила бомбу в листі.