Посольство США в Іспанії отримало конверт із вибухівкою

Окрім посольства України в Іспанії, конверт із вибуховим пристроєм також отримало американське диппредставництво в Мадриді.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на телеканал La Sexta.

Reuters

«Посольство Сполучених Штатів у Мадриді отримало лист, подібний до пʼяти листів-бомб, надісланих до посольства України в Іспанії та інших цілей в країні», — йдеться у повідомленні.