Служба безпеки України оголосила підозру очільнику Кіровоградської єпархії УПЦ МП

Служба безпеки України повідомила про підозру митрополиту Кіровоградської єпархії УПЦ (МП) Іоасафу (Губень), який виправдовував окупацію Криму
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
«Єпископ входив до найближчого оточення московського патріарха кирила, з яким координував поширення прокремлівських поглядів у регіоні», — повідомляє СБУ.
Для цього митрополит був на постійному зв’язку з очільником РПЦ і виконував його доручення, виправдовуючи російську агресію та захоплення частини території України. «Вказівки з москви надходили у вигляді письмових циркулярів, а також під час особистих зустрічей на території рф», — запевняє спецслужба.
Правоохоронці зʼясували, що в церквах громади людям роздавали ворожу пропагандистську літературу, яку друкували багатотисячними накладами в росії. У цих книгах російські автори ставили під сумнів українську державність і вихваляли кремлівський режим.
На підставі зібраної доказової бази митрополиту повідомили підозру за ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу.
СБУ не називає імʼя підозрюваного, але за даними з сайту Кіровоградської єпархії УПЦ МП, її очолює митрополит Іоасаф.
- У кінці листопада СБУ провела низку обшуків у храмах, монастирях і лаврах УПЦ МП, зокрема в Києво-Печерській лаврі. Серія обшуків почалася після скандалу через молебень у Києво-Печерській лаврі, під час якого парафіяни співали пісню «Звон плывет, плывет над Россиею, пробуждается Матушка-Русь». Священнику за це повідомили про підозру.
- Згодом СБУ провела обшуки в монастирях на Закарпатті, у Мукачівській єпархії, в Івано-Франківській єпархії, у Почаївській духовній семінарії та в Тернопільській єпархії. Під час обшуків знайшли численні докази проросійської пропаганди та ймовірної співпраці представників УПЦ МП з росією.
- 1 грудня президент Володимир Зеленський заявив, що Рада національної безпеки та оборони України доручила уряду внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій, афілійованих з росією. Насамперед це торкнеться Української православної церкви московського патріархату.