Служба безпеки України проводить обшуки в монастирях і храмах УПЦ МП у трьох областях

Служба безпеки України проводить обшуки на об’єктах УПЦ МП у Житомирській, Рівненській та Закарпатській областях.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Ідеться про:
- Свято-Миколаївський чоловічий монастир Хустської єпархії УПЦ МП на Закарпатті;
- Свято-Анастасіївський ставропігійний жіночий монастир (Житомир);
- Скит Свято-Анастасіївського ставропігійного жіночого монастиря (Житомирський район);
- Скит Іверської ікони Божої Матері Чоповичського Афонського ікони Божої Матері жіночого ставропігійного монастиря (Житомирський район);
- Рівненсько-Острозьку єпархію, Городоцький жіночий монастир, Свято-Георгіївське подвір’я, Храм всіх Волинських Святих, Свято-Воскресенський храм, Свято-Успенський храм (Рівненська область).
«За безпосередньої участі представників церкви правоохоронці проводять огляд території та приміщень, зокрема готельного типу, для виявлення осіб, які, можливо, причетні до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України, і предметів, заборонених до обігу», — заявили в СБУ.
- У кінці листопада СБУ провела низку обшуків у храмах, монастирях і лаврах УПЦ МП, зокрема в Києво-Печерській лаврі. Серія обшуків почалася після скандалу через молебень у Києво-Печерській лаврі, під час якого парафіяни співали пісню «Звон плывет, плывет над Россиею, пробуждается Матушка-Русь». Священнику за це повідомили про підозру.
- Згодом СБУ провела обшуки в монастирях на Закарпатті, у Мукачівській єпархії, в Івано-Франківській єпархії, у Почаївській духовній семінарії та в Тернопільській єпархії. Під час обшуків знайшли численні докази проросійської пропаганди та ймовірної співпраці представників УПЦ МП з росією.
- 1 грудня президент Володимир Зеленський заявив, що Рада національної безпеки та оборони України доручила уряду внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій, афілійованих з росією. Насамперед це торкнеться Української православної церкви московського патріархату.