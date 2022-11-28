«Схеми»: Родина президента «Мотор Січі» Вʼячеслава Богуслаєва володіє нерухомістю у Франції на мільйони євро

Син колишнього нардепа та президента «Мотор Січі» В’ячеслава Богуслаєва Олександр Богуслаєв є бенефіціаром низки компаній у Франції, на які зареєстроване майно на Лазуровому узбережжі.

Про це йдеться в спільному розслідуванні «Схем» та проєкту Scanner Project.

Так, Олександр Богуслаєв володіє фірмою SCI DE LA PROMENADE DES ANGLAIS. На цю фірму записана квартира й підвальне приміщення в Ніцці на Англійській набережній вартістю €850 тисяч.

Ще одна компанія SCI BELLE EPOQUE, підконтрольна Олександру Богуслаєву, володіє двома апартаментами на 588 та 622 квадратні метри на бульварі Гюго в Ніцці. Вартість цієї нерухомості на момент купівлі — €1 мільйон 320 тисяч. Крім цього, в елітному житловому комплексі в муніципалітеті Вільнев-Лубе на захід від Ніцци компанія Богуслаєва-молодшого SCI DES ANGES володіє ще двома квартирами сумарною вартістю €800 тисяч.

На іншу французьку компанію SCI SLAVA, якою Олександр Богуслаєв володіє разом із бізнес-партнером Сергієм Шинкаренком, зареєстрований будинок на бульварі Едуарда VIII в Ніцці. Вартість маєтку — €1 мільйон 620 тисяч.

Журналісти пишуть, що загальна вартість виявленої нерухомості на момент купівлі становила €4 мільйони 590 тисяч (2010—2011 роки). Якщо врахувати, що вартість нерухомості у Франції за 10 років офіційно зросла приблизно на 30%, вийде €5,9 мільйона.

У 2020 році стало відомо, що Міністерство культурної спадщини Італії перевірить документи про продаж острова Галлінара біля берегів Лігурії Олександру Богуслаєву — оскільки острів з 1989 року має статус природного заповідника та може підпадати під обмеження. Італійська влада вважає острів важливим для туризму і не хоче, щоб Богуслаєв перетворив його на закриту забудову.