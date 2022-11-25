Генсек НАТО: Альянс передав Україні глушники проти російських дронів

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс передав Україні глушники для захисту від атак російських дронів.

Про це він заявив у Брюсселі, але не вказав кількість і найменування, передає «Радіо Свобода».

Столтенберг додав, що союзники надають Україні безпрецедентну допомогу і продовжуватимуть робити це й надалі. Наступного тижня на зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО генсек закличе надати додаткову допомогу Україні.

Окрім цього, Столтенберг прокоментував заклик Варшави передати Україні запропоновані Польщі ЗРК Patriot. За його словами, питання передачі подібних систем повинні вирішувати уряди країн.