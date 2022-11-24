Німеччина не готова передати Україні ЗРК Patriot, призначені Польщі

Очільниця Міноборони Німеччини Крістін Ламбрехт відповіла на заклик Варшави передати Україні запропоновані Польщі ЗРК Patriot.

Про це пише Reuters.

«Ці Patriot є частиною інтегрованої протиповітряної оборони НАТО, а це означає, що вони призначені для розгортання на території НАТО. Будь-яке використання за межами території НАТО вимагатиме попереднього обговорення з НАТО та союзниками», — заявила вона.