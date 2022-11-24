Скіфське золото, раритетні автомобілі та зброя: СБУ запобігла вивезенню майна Богуслаєва за кордон

Служба безпеки запобігла вивезенню за кордон майна колишнього нардепа та президента «Мотор Січі» Вʼячеслава Богуслаєва. Його вартість становила сотні мільйонів гривень.

Про це пише пресслужба СБУ.

«У результаті слідчо-оперативних дій встановлено учасників оборудки. Ними виявились декілька керівників структурних підрозділів заводу. Саме вони намагались сховати майно свого очільника на території підконтрольних комерційних структур. У подальшому посадовці планували нелегально вивезти «активи» за межі нашої держави», — зазначили у відомстві.

Загалом правоохоронці вилучили сім елітних автомобілів, катер, три мисливські рушниці, Скіфське золото та інші античні предмети.