Ілон Маск презентував співробітникам концепцію «Twitter 2.0»

Новий власник Twitter Ілон Маск у штаб-квартирі компанії в Сан-Франциско презентував концепцію «Twitter 2.0».

Про це пише The Verge.

Він сказав співробітникам, що компанія шифруватиме приватні повідомлення і працюватиме над додаванням зашифрованих відео- та голосових дзвінків.

«Ми хочемо, щоб користувачі могли спілкуватися, не турбуючись про свою конфіденційність, не турбуючись про витік даних у Twitter, через який всі їхні приватні меседжі потраплять в інтернет, і не думаючи, що хтось у Twitter може шпигувати за їхніми особистими повідомленнями», — сказав Маск.

Таке уже траплялося раніше. У 2018 році Twitter попередив, що протягом року нерозголошена кількість приватних повідомлень між компаніями та їхніми клієнтами була доступна стороннім людям. А на початку 2022 року уряд США звинуватив колишнього співробітника соцмережі у зламі даних користувачів.

Протягом багатьох років Twitter кілька разів запускав, а потім призупиняв розробку зашифрованих приватних повідомлень. Але тепер Маск вважає шифрування головним пріоритетом своєї концепції «Twitter 2.0».

Очільник соцмережі також похвалив некомерційний месенджер Signal. Маск мав розмову з його творцем Моксі Марлінспайком, який зараз «потенційно готовий допомогти» із шифруванням повідомлень у Twitter.

«За іронією долі, Моксі Марлінспайк працював у Twitter і насправді хотів створити зашифровані приватні повідомлення кілька років тому, [але] йому в цьому відмовили, а потім він пішов і створив Signal», — сказав Маск.