Ілон Маск презентував співробітникам концепцію «Twitter 2.0»

Новий власник Twitter Ілон Маск у штаб-квартирі компанії в Сан-Франциско презентував концепцію «Twitter 2.0».
Про це пише The Verge.
Він сказав співробітникам, що компанія шифруватиме приватні повідомлення і працюватиме над додаванням зашифрованих відео- та голосових дзвінків.
«Ми хочемо, щоб користувачі могли спілкуватися, не турбуючись про свою конфіденційність, не турбуючись про витік даних у Twitter, через який всі їхні приватні меседжі потраплять в інтернет, і не думаючи, що хтось у Twitter може шпигувати за їхніми особистими повідомленнями», — сказав Маск.
Таке уже траплялося раніше. У 2018 році Twitter попередив, що протягом року нерозголошена кількість приватних повідомлень між компаніями та їхніми клієнтами була доступна стороннім людям. А на початку 2022 року уряд США звинуватив колишнього співробітника соцмережі у зламі даних користувачів.
Протягом багатьох років Twitter кілька разів запускав, а потім призупиняв розробку зашифрованих приватних повідомлень. Але тепер Маск вважає шифрування головним пріоритетом своєї концепції «Twitter 2.0».
Очільник соцмережі також похвалив некомерційний месенджер Signal. Маск мав розмову з його творцем Моксі Марлінспайком, який зараз «потенційно готовий допомогти» із шифруванням повідомлень у Twitter.
«За іронією долі, Моксі Марлінспайк працював у Twitter і насправді хотів створити зашифровані приватні повідомлення кілька років тому, [але] йому в цьому відмовили, а потім він пішов і створив Signal», — сказав Маск.
- Після купівлі Twitter Ілон Маск розпустив раду директорів та анонсував створення ради з модерації контенту. Маск доручив розробникам Twitter зробити верифікацію платною у стислі терміни, погрожуючи звільненням.
- Також Ілон Маск заявив, що планує приділяти менше часу соцмережі. Тому він хоче знайти нового керівника. Тим часом з компанії масово звільняються працівники.