The Associated Press звільнило журналіста, який після вибуху в Польщі повідомив, що туди прилетіла російська ракета

Інформаційне агентство The Associated Press звільнило журналіста Джеймса ЛаПорта після того, як він із посиланням на джерела в розвідці написав, що причиною вибуху в Польщі стала російська ракета. Згодом зʼясувалося, що в польському селі Пшеводів впала зенітна ракета від комплексу ППО С-300.

Про це пише The Washington Post.

Новина на сайті The Associated Press, в якій з посиланням на джерела в розвідці журналісти повідомляли, що в Польщі впала російська ракета, зʼявилася ввечері 15 листопада. Там зазначалося, що «російські ракети перетнули територію члена НАТО Польщі, убивши двох людей».

Через день AP замінила свою історію з посиланням на неназваного американського чиновника виправленням. У ньому сказано, що його анонімне джерело помилялося, а «подальші повідомлення показали, що ракети були російського виробництва і, найімовірніше, випущені Україною для захисту від нападу росії».

«Суворі редакційні стандарти та практика Associated Press мають вирішальне значення для місії AP як незалежної новинної організації. Щоб наші звіти були точними, чесними та заснованими на фактах, ми дотримуємося цих стандартів і забезпечуємо їх дотримання, зокрема щодо використання анонімних джерел. Якщо наші стандарти порушуються, ми повинні вжити заходів, необхідних для захисту цілісності новин. Ми не приймаємо ці рішення легковажно, і вони не ґрунтуються на поодиноких інцидентах», — сказала речниця AP Лорен Істон.