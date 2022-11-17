Новопризначена в. о. директора Довженко-Центру написала заяву на звільнення через «булінг»

Новопризначена виконувачка обовʼязків директора ДП «Національний центр Олександра Довженка» Юлія Каждан написала заяву на звільнення з посади.
У Держагентстві з питань кіно повідомили, що Каждан пояснює своє рішення булінгом, приниженням честі та гідності, а також погрозами. У Держкіно нагадали, що раніше, 8 листопада, колектив Довженко-Центру не допустив Каждан до виконання обовʼязків.
Новим тимчасовим виконувачем обов’язків гендиректора призначили кінокритика, члена міжнародної федерації кінопреси FIPRESCI Андрія Алферова.
Колектив Довженко-Центру також відреагував на заяву Каждан.
- 17 серпня 2022 року «Національний центр Олександра Довженка» заявив, що Державне агентство України з питань кіно видало наказ про його реорганізацію, який, по суті, означає ліквідацію установи. Усі фільми з колекції та майно Центру мають передати Державній установі «Науковий центр кінематографії України», яку створили за часів Януковича. Міністр культури Олександр Ткаченко заявив, що «йдеться не про ліквідацію, а тільки про реорганізацію». Громадська рада при Держкіно вимагає відкликати рішення про реорганізацію Центру.
- У самому Держкіно запевняють, що не ліквідовують Довженко-Центр — лише заберуть частину функцій та нікого не звільнятимуть.
- 28 серпня комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради одноголосно ухвалив рішення звернутися до уряду та Держкіно щодо скасування наказу про реорганізацію Довженко-Центру.
- 12 жовтня Кабінет міністрів України відповів на петицію, яка вимагала скасувати наказ про реорганізацію Довженко-Центру. Уряд відмовився переглядати це рішення.
- 2 листопада Державне агентство України з питань кіно призначило нового виконувача обовʼязків гендиректора Довженко-Центру — Юлію Каждан. Колишню очільницю Олену Гончарук відсторонили за результатами аудиту. Після призначення Каждан колектив Довженко-Центру звинуватив Держкіно в рейдерстві — через «маніпулювання інформацією, захоплення території та призначення маріонеткових керівників».
- 8 листопада представники Довженко-Центру та ЗМІ зустрілися з Каждан і заступником голови Держкіно Максимом Александровим на сходах до закладу. Усередину їх не пустили.
- 10 та 11 листопада працівники СБУ, поліції та прокуратури проводили обшуки в Центрі. Вони нібито шукали документи, повʼязані з колишнім директором і забудовником. Залишаючи будівлю, силовики не надали працівникам установи копії протоколу.
- 15 листопада міністр культури та Держкіно домовились зупинити реорганізацію Довженко-Центру в такий спосіб, як це відбувається зараз.