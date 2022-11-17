Новопризначена в. о. директора Довженко-Центру написала заяву на звільнення через «булінг»

Новопризначена виконувачка обовʼязків директора ДП «Національний центр Олександра Довженка» Юлія Каждан написала заяву на звільнення з посади.

У Держагентстві з питань кіно повідомили, що Каждан пояснює своє рішення булінгом, приниженням честі та гідності, а також погрозами. У Держкіно нагадали, що раніше, 8 листопада, колектив Довженко-Центру не допустив Каждан до виконання обовʼязків.

Новим тимчасовим виконувачем обов’язків гендиректора призначили кінокритика, члена міжнародної федерації кінопреси FIPRESCI Андрія Алферова.

Колектив Довженко-Центру також відреагував на заяву Каждан.