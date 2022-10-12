Кабмін відповів на петицію щодо «реорганізації» Довженко-Центру. Рішення не скасують

Кабінет міністрів України відповів на петицію, яка вимагала скасувати наказ про реорганізацію Довженко-Центру. Вона набрала 25 219 підписів з 25 000 необхідних.
Урядовці стверджують, що Центр не є архівною установою, натомість єдиним державним кіноархівом в Україні є Центральний державний кінофотофоноархів України імені Пшеничного, де зберігається майже 20 тисяч українських фільмів. І нагадують, що колекція фільмів — це державна власність, яку передали Довженко-Центру на зберігання.
У Кабміні наголошують, що діяльність Центру є збитковою.
«Центр здійснює свою статутну діяльність за рахунок дотації, отриманої від держави, а також доходів, отриманих від оренди приміщень. Разом з тим адміністративні та інші витрати перевищують обсяги бюджетного фінансування в розділі витрат на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи», — йдеться у заяві уряду.
Кабмін призначив держпідприємство «Українська анімаційна студія» правонаступником майнових та немайнових прав та обовʼязків Довженко-Центру і доручив Держкіно додатково опрацювати питання, викладені у петиції.
У Довженко-Центрі відповіли.
Там наголошують, що Держкіно і Кабмін хочуть передати усі повноваження щодо архівування української кінематографічної спадщини сплячій установі без штату та практичного досвіду.
«Ми наголошували десятки разів і повторюємо ще раз: це знищення Довженко-Центру, це загроза національній культурній спадщині. Тепер ми можемо додати, що кричуща некомпетентність Держкіно межує зі зрадою національних інтересів під час російської агресії», — зазначили у Довженко-Центрі.
- 17 серпня 2022 року Національний центр Олександра Довженка заявив, що Державне агентство України з питань кіно видало наказ про його реорганізацію, який, по суті, означає ліквідацію установи. Усі фільми з колекції та майно Центру мають передати Державній установі «Науковий центр кінематографії України», яку створили за часів Януковича. Міністр культури Олександр Ткаченко заявив, що «не йдеться про ліквідацію, а тільки про реорганізацію». Громадська рада при Держкіно вимагає відкликати рішення про реорганізацію центру.
- У самому Держкіно запевняють, що не ліквідовують Довженко-Центр — лише заберуть частину функцій, і нікого не звільнятимуть.
- 28 серпня комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради одноголосно ухвалив рішення звернутися до уряду та Держкіно щодо скасування наказу про реорганізацію Довженко-Центру.
- Довженко-Центр вивели зі сфери управління Міністерства культури та інформаційної політики та передали Держкіно рішенням Кабміну наприкінці січня 2022 року.