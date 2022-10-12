Кабмін відповів на петицію щодо «реорганізації» Довженко-Центру. Рішення не скасують

Кабінет міністрів України відповів на петицію, яка вимагала скасувати наказ про реорганізацію Довженко-Центру. Вона набрала 25 219 підписів з 25 000 необхідних.

Урядовці стверджують, що Центр не є архівною установою, натомість єдиним державним кіноархівом в Україні є Центральний державний кінофотофоноархів України імені Пшеничного, де зберігається майже 20 тисяч українських фільмів. І нагадують, що колекція фільмів — це державна власність, яку передали Довженко-Центру на зберігання.

У Кабміні наголошують, що діяльність Центру є збитковою.

«Центр здійснює свою статутну діяльність за рахунок дотації, отриманої від держави, а також доходів, отриманих від оренди приміщень. Разом з тим адміністративні та інші витрати перевищують обсяги бюджетного фінансування в розділі витрат на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи», — йдеться у заяві уряду.

Кабмін призначив держпідприємство «Українська анімаційна студія» правонаступником майнових та немайнових прав та обовʼязків Довженко-Центру і доручив Держкіно додатково опрацювати питання, викладені у петиції.

У Довженко-Центрі відповіли.

Там наголошують, що Держкіно і Кабмін хочуть передати усі повноваження щодо архівування української кінематографічної спадщини сплячій установі без штату та практичного досвіду.

«Ми наголошували десятки разів і повторюємо ще раз: це знищення Довженко-Центру, це загроза національній культурній спадщині. Тепер ми можемо додати, що кричуща некомпетентність Держкіно межує зі зрадою національних інтересів під час російської агресії», — зазначили у Довженко-Центрі.