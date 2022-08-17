Довженко-Центр заявив про свою ліквідацію за наказом Держкіно. Працівників звільнять

Національний центр Олександра Довженка заявив, що Державне агентство України з питань кіно видало наказ про його реорганізацію, який, по суті, означає ліквідацію установи.

Про це пресслужба Центру повідомила у Facebook.

13 червня Довженко-Центр офіційно перейшов у пряме підпорядкування Держкіно. Тепер відомство вирішило провести реорганізацію, яку поки ніяк не пояснило.

Згідно з наказом усі фільми з колекції та майно Центру мають передати Державній установі «Науковий центр кінематографії України», яку в Центрі назвали «сплячою» установою, створеною за часів Януковича й абсолютно бездіяльною. У Центрі кажуть, що ця установа з моменту створення у 2011 році не здійснювала жодної діяльності, не має штату, відповідних компетенцій, сайту тощо.

Центр вказує, що з його структури має бути виокремлено Державне підприємство «Українська анімаційна студія», до якої передадуть авторські права на українську анімацію. У наказі при цьому не згадано про кіноархівну та музейну колекції. У Центрі вважають рішення Держкіно необґрунтованим.

Окремо зазначається, що співробітників Довженко-Центру мають повідомити про можливе звільнення.