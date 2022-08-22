Громадська рада при Держкіно вимагає відкликати рішення про реорганізацію Довженко-Центру, про яке вона дізналась зі ЗМІ

Громадська рада при Держкіно вимагає відкликати рішення про реорганізацію Довженко-Центру.
Текст заяви публікує «Детектор медіа».
Автори звернення, серед іншого, наголошують, що сама Громадська рада дізналася про рішення Держкіно зі ЗМІ і вважає його сумнівним та непрозорим. Зокрема, через те, що головним приводом для реорганізації стала фінансова нерентабельність установи.
«З видрукуваних на «Українській правді» статті та колонки на «Цензор.нет» пані Марини Кудерчук стає зрозумілим, що саме для неї як чиновниці є мірилом ефективності культурних інституцій. Вочевидь — це фінансові показники. І саме фінансова нерентабельність Довженко-Центру нібито виявилася головною причиною реорганізації. За такою логікою варто було б закрити Національний художній музей, Бібліотеку Вернадського та практично всі навчальні заклади. Хочемо нагадати очільникам Держкіно, що їхнє перебування на посадах — явище тимчасове, тоді як цінність мистецтва, діяльність культурних інституцій не обчислюються за логікою супермаркетів», — зазначили в Громадській раді.
Довженко-Центр з 1996 року працює як фільмофонд. У нього на зберіганні перебувають 60 283 одиниці фільмових матеріалів — ігрових, анімаційних, документальних та науково-популярних стрічок здебільшого українського виробництва. Довженко-Центр обʼєднує сучасне фільмосховище, єдину в Україні кінокопіювальну лабораторію, Музей кіно, паперовий кіноархів, медіатеку та власне видавництво, а також зберігає, досліджує і поширює національну кіноспадщину в Україні та за кордоном.
- 17 серпня 2022 року Національний центр Олександра Довженка заявив, що Державне агентство України з питань кіно видало наказ про його реорганізацію, який, по суті, означає ліквідацію установи. Усі фільми з колекції та майно Центру мають передати Державній установі «Науковий центр кінематографії України», яку створили за часів Януковича. Міністр культури Олександр Ткаченко заявив, що «не йдеться про ліквідацію, а тільки про реорганізацію».
- У самому Держкіно запевняють, що не ліквідовують Довженко-Центр — лише заберуть частину функцій, і нікого не звільнятимуть.
- Довженко-Центр вивели зі сфери управління Міністерства культури та інформаційної політики та передали Держкіно за рішенням Кабміну наприкінці січня 2022 року.