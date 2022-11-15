Міністр культури та Держкіно домовились зупинити реорганізацію Довженко-Центру

Міністр культури України Олександр Ткаченко провів нараду з керівництвом Держкіно, Довженко-Центру, представниками Офісу президента та депутатами.
Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.
Учасники зустрічі розробили наступний план дій щодо Центру:
- зупинити реорганізацію Довженко-Центру в такий спосіб, як це відбувається зараз;
- фонд і музей залишити в тому статусі, в якому вони є зараз — як цілісний майновий комплекс;
- призначити прозорий конкурс на директора Довженко-Центру;
- звернутись до Держаудиту щодо проведення повноцінного аудиту Довженко-Центру;
- розпочати процес надання статусу національний Довженко-Центру де-юре (не лише в назві, а по суті), що має убезпечити використання його майна не за призначенням;
- вирішити питання реорганізації державного підприємства в державну організацію, що дозволить Довженко-Центру працювати за профілем як музей та архів;
- створити міжвідомчу робочу групу для експертної оцінки музейних цінностей Довженко-Центру.
«Деталі по цих рішеннях чекаємо найближчим часом від Держкіно», — підсумував Ткаченко.
- 17 серпня 2022 року Національний центр Олександра Довженка заявив, що Державне агентство України з питань кіно видало наказ про його реорганізацію, який, по суті, означає ліквідацію установи. Усі фільми з колекції та майно Центру мають передати Державній установі «Науковий центр кінематографії України», яку створили за часів Януковича. Міністр культури Олександр Ткаченко заявив, що «не йдеться про ліквідацію, а тільки про реорганізацію». Громадська рада при Держкіно вимагає відкликати рішення про реорганізацію центру.
- У самому Держкіно запевняють, що не ліквідовують Довженко-Центр — лише заберуть частину функцій, і нікого не звільнятимуть.
- 28 серпня комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради одноголосно ухвалив рішення звернутися до уряду та Держкіно щодо скасування наказу про реорганізацію Довженко-Центру.
- 12 жовтня Кабінет міністрів України відповів на петицію, яка вимагала скасувати наказ про реорганізацію Довженко-Центру. Уряд відмовився переглядати це рішення.
- 2 листопада Державне агентство України з питань кіно призначило нового виконувача обовʼязків гендиректора Довженко-Центру — Юлію Каждан. Колишню очільницю Олену Гончарук відсторонили за результатами аудиту. Після призначення Каждан колектив Довженко-Центру звинуватив Держкіно в рейдерстві: через «маніпулювання інформацією, захоплення території та призначення маріонеткових керівників».