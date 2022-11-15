Міністр культури та Держкіно домовились зупинити реорганізацію Довженко-Центру

Міністр культури України Олександр Ткаченко провів нараду з керівництвом Держкіно, Довженко-Центру, представниками Офісу президента та депутатами.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

Учасники зустрічі розробили наступний план дій щодо Центру:

зупинити реорганізацію Довженко-Центру в такий спосіб, як це відбувається зараз;

фонд і музей залишити в тому статусі, в якому вони є зараз — як цілісний майновий комплекс;

призначити прозорий конкурс на директора Довженко-Центру;

звернутись до Держаудиту щодо проведення повноцінного аудиту Довженко-Центру;

розпочати процес надання статусу національний Довженко-Центру де-юре (не лише в назві, а по суті), що має убезпечити використання його майна не за призначенням;

вирішити питання реорганізації державного підприємства в державну організацію, що дозволить Довженко-Центру працювати за профілем як музей та архів;

створити міжвідомчу робочу групу для експертної оцінки музейних цінностей Довженко-Центру.

«Деталі по цих рішеннях чекаємо найближчим часом від Держкіно», — підсумував Ткаченко.