Євросоюз готовий до обмеження цін на російську нафту

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн полях саміту «Великої двадцятки» на Балі заявила, що Європейський Союз готовий спробувати запровадити обмеження цін на російську нафту.

Про це пише Bloomberg.

«Ми ввели всі необхідні інструменти в Європейському Союзі», — сказала вона.

Голова Єврокомісії додала, що рівень ціни поки не визначено, але обмеження важливі, аби спустошити військову скарбницю росії і спонукати вразливі країни також прийняти рівень цін.