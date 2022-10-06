ЄС запровадив санкції проти російських чиновників і співаків за анексію рф українських територій

Європейська комісія розширила санкції проти російських компаній та фізичних осіб, причетних до агресії росії проти України.

Про це повідомляється в акаунті Європейської комісії у Twitter.

У Єврокомісії зазначили, що обʼєктом нових санкцій є ключові посадовці, які ухвалюють рішення, олігархи, високопоставлені військові та пропагандисти, відповідальні за підрив територіальної цілісності України.

Згідно з опублікованими в Офіційному журналі ЄС повідомленням, до списку підсанкційних увійшли понад 30 фізичних і семи юридичних осіб. Серед них — російські чиновники, члени окупаційних адміністрацій на території Херсонської та Запорізької областей, а також співаки-пропагандисти юлія чічєріна, микола расторгуєв і олєг газманов, ідеолог «русского міра» олександр дугін, очільниця центрального виборчого комітету росії елла памфілова, заступник міністра оборони росії юнус-бек євкуров.

Також санкції торкнуться російської державної компанії «Госзнак», яка відповідає за друк валюти та офіційних документів, заводу імені Дєґтярьова і конструкторського бюро «Факел», заводу «Аванґард» і корпорації «Іркут», які виготовляють зброю для російських військ, та російського ЦВК.