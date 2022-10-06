ЄС затвердив восьмий пакет санкцій проти рф. Які заборони він містить

Європейський Союз затвердив восьмий пакет санкцій проти росії. Він містить заборону на імпорт російської продукції на суму €7 млрд та обмеження цін на нафту.

Про це ідеться на сайті Єврокомісії.

У новий пакет обмежень увійшли:

заборона транспортування нафти третім країнам за ціною вище граничної;

обмеження на імпорт майже на €7 млрд, зокрема заборона на ввезення готової продукції зі сталі, техніки, транспортних засобів та деяких хімікатів.

Також ЄС розширив санкції проти фізичних осіб та російських компаній, які причетні до незаконних «референдумів» на території України.