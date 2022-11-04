Велика Британія приєдналася до обмеження цін на російську нафту з 5 грудня і заборонила надавати послуги транспортування російської нафти, якщо вона буде дорожчою за поріг, який мають встановити країни «Великої сімки» та Австралія.
Про це повідомляє британський уряд.
Обмеження стосуються також страхування і брокерських послуг. Граничну ціну для російської нафти коаліція встановить згодом.
- На початку вересня у США заявили, що країни G7 встановлять ліміт цін на російську нафту до 5 грудня. Країни хочуть бачити її на рівні $40—60 за барель, що серйозно вдарить по російських доходах. Мінфін США пропонує обмежити вартість російської нафти до $60 за барель.
- 4 листопада стало відомо, що країни G7 та Австралія домовилися встановити фіксовану ціну на російську нафту.
- Окрім цього, щодо російської нафти діють обмеження від Євросоюзу. В межах восьмого пакета санкцій діє заборона на транспортування нафти третім країнам за ціною понад граничну. Британія також синхронізувала свої санкції з європейськими.