Велика Британія приєдналася до обмеження цін на російську нафту з 5 грудня і заборонила надавати послуги транспортування російської нафти, якщо вона буде дорожчою за поріг, який мають встановити країни «Великої сімки» та Австралія.

Про це повідомляє британський уряд.

Обмеження стосуються також страхування і брокерських послуг. Граничну ціну для російської нафти коаліція встановить згодом.