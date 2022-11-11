Херсон офіційно повертається під контроль ЗСУ

Збройні сили України офіційно зайшли у Херсон — місто повертається під контроль України.
Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони у зверненні до окупантів, які залишилися в місті.
«Херсон повертається під контроль України, до міста заходять частини ЗСУ. Шляхи відступу російських окупантів — під вогневим контролем української армії. Будь-які спроби протидіяти Збройним силам України буде зупинено. Кожного російського військовослужбовця, який чинитиме опір, буде знищено. Ви маєте єдиний шанс уникнути загибелі — негайно здатися в полон», — ідеться в заяві.
- 9 листопада міністр оборони рф шойгу наказав російській армії залишити Херсон і правий берег Херсонської області — росіяни «відходять» на лівий берег Дніпра за пропозицією суровікіна та згодою шойгу. Перед відступом окупанти підірвали пʼять основних мостів в області.
- Генштаб ЗСУ наразі не підтверджує та не спростовує виведення військ рф з області. Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що росія потребуватиме щонайменше тижня, щоб вивести війська з Херсону. У кремлі досі не визнають втрату частини Херсонської області.
- Уранці 11 листопада міністерство оборони росії заявило, що завершило перекидати свої підрозділи на лівий берег Дніпра.
- Українським військам ще доведеться зачищати місто від росіян. Укріплення росіян на лівому березі розташовані доволі близько до тих територій, які вони залишили на правому березі. Тому ЗСУ готуються до потужних масованих обстрілів.