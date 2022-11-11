Резніков: Росіянам потрібно буде щонайменше тиждень для відступу з Херсону

Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що росія потребуватиме щонайменше тижня, щоб вивести війська з Херсону.
Про це він заявив у коментарі Reuters.
«Не так просто вивести ці війська з Херсону за один чи два дні. Як мінімум це займе один тиждень», — сказав він. Резніков додав, що окупанти тримають близько 40 тисяч військовослужбовців у Херсонській області, в тому числі — і у Херсоні.
Міністр також назвав безглуздою ідею підриву росіянами Каховської ГЕС під час відступу. Він нагадав, що підрив дамби призведе до затоплення територій, які контролюються загарбниками, а також перекриє доступ окупованого Криму до прісної води.
- 9 листопада командувач російських військ в Україні генерал суровікін оголосив, що російська армія відходить із правого берега Херсонської області та Херсону. Окупанти завершать відводити війська найближчими днями.
- Зранку 10 листопада Генеральний штаб Збройних сил України заявив, що не може ані спростувати, ані підтвердити інформацію про оголошене рф виведення російських військ із Херсону.
- За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони, більша частина російських військових, дислокованих на правому березі Херсонської області, все ще залишається там.