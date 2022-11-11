Резніков: Росіянам потрібно буде щонайменше тиждень для відступу з Херсону

Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що росія потребуватиме щонайменше тижня, щоб вивести війська з Херсону.

Про це він заявив у коментарі Reuters.

«Не так просто вивести ці війська з Херсону за один чи два дні. Як мінімум це займе один тиждень», — сказав він. Резніков додав, що окупанти тримають близько 40 тисяч військовослужбовців у Херсонській області, в тому числі — і у Херсоні.

Міністр також назвав безглуздою ідею підриву росіянами Каховської ГЕС під час відступу. Він нагадав, що підрив дамби призведе до затоплення територій, які контролюються загарбниками, а також перекриє доступ окупованого Криму до прісної води.