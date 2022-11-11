ЗСУ готуються до масованих ударів по правому берегу Херсонщини

Зараз у Херсоні йде «важка і потужна» бойова робота, тому українські військові зберігають інформаційну тишу довкола звільнення територій.
Про це повідомила керівниця обʼєднаного пресцентру ОК «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.
За її словами, поява українських прапорів у місті означає, що «Херсон — це Україна».
«Це означає, що херсонці мають витримку, яку ми завжди просимо мати під час військової операції, і ми вдячні за те, що вони витримали цей момент і наразі дають такі прозорі натяки на те, що в нас буде не тільки хороший день, але й хороший сон», — зазначила вона.
Гуменюк наголосила, що укріплення росіян на лівому березі розташовані доволі близько до тих територій, які вони залишили на правому березі. Тому українці бійці готуються до потужних масованих обстрілів.
- Російські війська зайняли Херсон та більшу частину Херсонської області в перші дні після повномасштабного вторгнення в Україну. У вересні росія оголосила про анексію (фактичне приєднання) територій області, що не визнали переважна більшість країн ООН та Україна.
- Уже сьогодні, 11 листопада, Головне управління розвідки України підтвердило звільнення Херсону.