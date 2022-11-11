Росія оголосила, що повністю пішла з правого берега Херсонської області

Міністерство оборони росії заявило, що вранці 11 листопада завершило перекидання своїх підрозділів на лівий берег Дніпра.
«Жодної одиниці військової техніки та озброєння на правому березі не залишено. Усі російські військовослужбовці переправились на лівий берег Дніпра. Військові частини російських збройних сил зайняли заздалегідь підготовлені в інженерному відношенні оборонні рубежі та позиції», — заявила росія.
- 9 листопада міністр оборони рф шойгу наказав російській армії залишити Херсон і правий берег Херсонської області — росіяни «відходять» на лівий берег Дніпра за пропозицією суровікіна та згодою шойгу. Перед відступом окупанти підірвали пʼять основних мостів в області.
- Генштаб ЗСУ наразі не підтверджує та не спростовує виведення військ рф з області. Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що росія потребуватиме щонайменше тижня, щоб вивести війська з Херсону. У кремлі досі не визнають втрату частини Херсонської області.