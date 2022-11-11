Росія оголосила, що повністю пішла з правого берега Херсонської області

Міністерство оборони росії заявило, що вранці 11 листопада завершило перекидання своїх підрозділів на лівий берег Дніпра.

«Жодної одиниці військової техніки та озброєння на правому березі не залишено. Усі російські військовослужбовці переправились на лівий берег Дніпра. Військові частини російських збройних сил зайняли заздалегідь підготовлені в інженерному відношенні оборонні рубежі та позиції», — заявила росія.