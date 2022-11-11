Reuters: США домовляються з Південною Кореєю про купівлю артилерійських снарядів для України

Сполучені Штати Америки хочуть придбати у Південної Кореї артилерійські снаряди для України.
Про це пише Reuters із посиланням на анонімного американського чиновника.
За його даними, Вашингтон хоче відправити в Україну південнокорейські артилерійські снаряди калібру 155 мм. На них витратять кошти Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI), однак поки невідомо, чи будуть боєприпаси надходити через територію США.
За даними Wall Street Journal, ідеться про купівлю 100 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 мм.
Міністерство оборони Південної Кореї заявило, що й надалі не надаватиме летальної допомоги Україні, а переговори веде, «виходячи з того, що США є кінцевим споживачем».
«Щоб компенсувати дефіцит запасів 155-мм боєприпасів у США, між американськими та корейськими компаніями тривають переговори щодо експорту боєприпасів», — йдеться в заяві південнокорейського міністерства.
Президент України Володимир Зеленський закликав Південну Корею надати зброю, яка, за його словами, буде «незамінною».
- Тим часом газета The New York Times із посиланням на розсекречені дані американської розвідки писала, що росія купує снаряди для артилерії та ракети малої дальності у Північної Кореї. Згодом у Білому домі теж заявили, що мають дані про плани росії закупити у Північної Кореї мільйони боєприпасів для артилерії та ракети малої дальності. А Radio Free Asia з посиланням на джерела у КНДР повідомляло, що низка фабрик Північної Кореї шиє зимову форму для російських військових.
- На початку листопада США офіційно звинуватили КНДР у таємних поставках росії артилерійських снарядів. Згодом супутник зафіксував поїзд на маршруті до рф, який кілька років не функціонував.
- Північна Корея офіційно відкидає всі звинувачення.