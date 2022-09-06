NYT: Росія купує снаряди для артилерії у Північної Кореї, що вказує на розпач москви

Росія купує снаряди для артилерії та ракети малої дальності у Північної Кореї.

Про це пише The New York Times із посиланням на чиновників і розсекречені дані американської розвідки.

У журналістів поки немає точних даних про озброєння, яке закуповує росія, але, за їхньою інформацією, ідеться про мільйони снарядів.

Угода москви з Пхеньяном вказує на розпач кремля, заявив журналістам американський урядовець. Санкції за війну проти України серйозно обмежили ланцюжки постачань і змусили рф звертатися за допомогою до країн-ізгоїв, таких як КНДР або Іран.