WP: Іран поставив росії перші бойові дрони, але вони виявилися несправними

Іран відправив до росії перші бойові безпілотники для використання в Україні, але російські військові вже зіткнулися з численними збоями в їхній роботі.

Про це пише The Washington Post.

За даними видання, ідеться про бойові дрони Mohajer-6 і Shahed, які призначені для ударів по радіолокаційних системах, артилерійських установках та інших військових обʼєктах. Російські транспортні літаки вилетіли з Ірану із відповідним вантажем ще 19 серпня.

Співрозмовник, близький до розвідки США, розповів WP, що після перших проведених тестів російські військові залишилися «невдоволені», оскільки деякі іранські безпілотники виявилися непридатними до використання. При цьому США вважають, що росія планує закупити у Тегерана сотні таких безпілотників.

Водночас експерт з військових питань і безпеки Вашингтонського інституту близькосхідної політики Майкл Найтс критично оцінює можливості іранських безпілотників. За його словами, Іран ніколи не застосовував свої бойові дрони проти складних систем радіоелектронної боротьби та протиповітряної оборони, які використовуються в Україні.

«Найближче, до чого вони підійшли, — це удари хуситів по Саудівській Аравії або по базах США в Іраку, та загалом у них не вийшло добре. Тож я не здивуюся, що в більш напруженому середовищі, як Україна, у них виникнуть певні проблеми», — сказав Найтс.