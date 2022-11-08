ЗМІ: Північна Корея шиє зимову форму для російських військових

Низка фабрик Північної Кореї шиє зимову форму для російських військових.

Про це пише Radio Free Asia з посиланням на джерела у КНДР.

У пошиві форми задіяні фабрика у Моранбонгу (Пхеньян) і ще мінімум три виробництва по країні. Вони виробляють саму форму, білизну та взуття. Сировину для цього надає росія. Готову форму потім відправляють залізницею.

Цю інформацію частково підтверджує нещодавня заява російського посольства у КНДР про зацікавленість у купівлі одягу та взуття з Північної Кореї.