ЗМІ: Північна Корея шиє зимову форму для російських військових

Низка фабрик Північної Кореї шиє зимову форму для російських військових.
Про це пише Radio Free Asia з посиланням на джерела у КНДР.
У пошиві форми задіяні фабрика у Моранбонгу (Пхеньян) і ще мінімум три виробництва по країні. Вони виробляють саму форму, білизну та взуття. Сировину для цього надає росія. Готову форму потім відправляють залізницею.
Цю інформацію частково підтверджує нещодавня заява російського посольства у КНДР про зацікавленість у купівлі одягу та взуття з Північної Кореї.
- Резолюція ООН 2375 від вересня 2017 року забороняє КНДР будь-який експорт виробів текстильної промисловості.
- 5 вересня газета The New York Times із посиланням на розсекречені дані американської розвідки повідомила, що росія купує снаряди для артилерії та ракети малої дальності у Північної Кореї. Згодом у Білому домі також заявили, що мають дані про плани росії закупити у Північної Кореї мільйони боєприпасів для артилерії та ракети малої дальності.
- На початку листопада США офіційно звинуватили КНДР у таємних поставках росії артилерійських снарядів. Згодом супутник зафіксував поїзд на маршруті до рф, який кілька років не функціонував.
- КНДР офіційно відкидає всі звинувачення.