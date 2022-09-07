На стадії угоди. У Білому домі прокоментували покупку росією боєприпасів у КНДР

У Білому домі заявили, що мають дані про плани росії закупити у Північної Кореї мільйони боєприпасів для артилерії і ракети малої дальності

Про це розповів представник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі, передають ABC та Bloomberg.

За словами Кірбі придбання боєприпасів, ймовірно, на стадії угоди. Свідчень того, що рф вже купила снаряди у США наразі немає. Крірбі додав, що подібні кроки рф вказують на «страждання» оборонно-промислового комплексу росії.

Вже сам факт намірів купити зброю у КНДР порушує низку рішень ООН щодо заборони поширення зброї з Північної Кореї.