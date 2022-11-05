Вперше за понад 2 роки. Супутник зафіксував потяг Північної Кореї, який вʼїжджає до росії

Супутникові знімки зафіксували поїзд із Північної Кореї, який вʼїжджає до росії 4 листопада — вперше за кілька років на цьому маршруті спостерігають рух.

Це помітив сайт 38 North, а деталі подає Bloomberg.

Рух помітили на єдиному наземному сполученні між двома країнами вдень 4 листопада. Це сполучення не працювало з лютого 2020 року, адже КНДР закрила його через пандемію коронавірусу.

Сайт 38 North пише, що за знімками неможливо визначити призначення поїзда. У вересні Північна Корея та росія домовилися відновити залізничне сполучення. Однак останній аналіз 38 North зʼявився за кілька днів після того, як США звинуватили Північну Корею в таємному постачанні росії артилерійських снарядів для використання під час вторгнення в Україну.

Раніше цього тижня Північна Корея зробила найбільший в історії щоденний обстріл — випустила близько 80 артилерійських снарядів у море. Це були останні випробування зброї на знак протесту проти військових навчань союзників, які Північна Корея назвала «величезною помилкою».