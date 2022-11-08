Кількість користувачів Twitter рекордно зросла, відколи Ілон Маск став власником компанії

Протягом першого тижня після того, як Ілон Маск придбав Twitter, щоденне зростання кількості користувачів сягнуло максимальних показників.

Про це стало відомо з внутрішнього документу компанії, який вдалося отримати The Verge.

Збільшення кількості монетизованих щоденних користувачів Twitter прискорилося до понад 20%. Зростає і сегмент найбільшого ринку соцмережі — США. З кінця другого кварталу платформа додала понад 15 мільйонів користувачів.

Раніше Маск казав, що після оголошення про покупку Twitter «кількість користувачів значно зросла в усьому світі». Востаннє компанія публічно звітувала про 237,8 мільйона користувачів і 16,6-відсотковий річний темп зростання за другий квартал.

Попри це рекламодавці продовжують тікати з Twitter. Останніми днями кілька великих компаній призупинили рекламу на Twitter, зокрема General Motors, Audi, Pfizer, General Mills, Volkswagen та інші відомі корпорації, які побоюються можливих змін у політиці Twitter.