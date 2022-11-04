Ілон Маск оптимізує Twitter: Офіси компанії тимчасово закриють, про звільнення повідомлять електронною поштою

У пʼятницю, 4 листопада, Twitter повідомить співробітникам про звільнення електронною поштою.

Про це пише Reuters.

«Намагаючись вивести Twitter на здоровий шлях, ми пройдемо через складний процес скорочення нашої глобальної робочої сили в п’ятницю», — йдеться в електронному листі, з яким ознайомилося Reuters. Його надіслали співробітникам соцмережі 3 листопада.

Також відомо, що офіси Twitter тимчасово закриють, а доступ по бейджах призупинять, щоб «убезпечити кожного співробітника, а також системи Twitter та дані клієнтів».

Люди, які залишаться працювати у компанії, отримають сповіщення на робочі адреси електронної пошти. Співробітники, на яких чекає звільнення, отримають повідомлення на особисті адреси електронної пошти.

Новий власник соцмережі бізнесмен та винахідник Ілон Маск вимагав значного скорочення витрат і запровадив нову робочу етику в соцмережі. За даними джерел Reuters, він наказав командам Twitter забезпечити до $1 мільярда щорічної економії витрат на інфраструктуру.