МАГАТЕ не знайшло ознак створення в Україні «брудної бомби»

Інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії не знайшли в Україні ознак створення «брудної бомби». Вони перевірили три обʼєкти.
Про це пише пресслужба МАГАТЕ.
«За останні кілька днів інспектори змогли виконати всі заходи, які планувало провести МАГАТЕ, й отримали безперешкодний доступ до місць. На підставі оцінки наявних на сьогодні результатів та інформації, наданої Україною, Агентство не виявило жодних ознак незаявлених ядерної діяльності чи матеріалів у місцях розташування», — зазначили там.
Інспектори МАГАТЕ побували в Інституті ядерних досліджень у Києві, на Східному гірничо-збагачувальному комбінаті у Жовтих Водах і на «Південному машинобудівному заводі» у Дніпрі. Вони також відібрали зразки навколишнього середовища для аналізу, який проведуть у лабораторіях. Це дозволить ще більш ретельно виявити можливу ядерну діяльність. Про результати повідомлять згодом.
Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі зазначив, що інспектори готові й надалі проводити перевірки ядерних обʼєктів в Україні.
- Російські пропагандисти (а також міністр оборони рф шойгу) поширюють інформацію про те, що нібито Україна планує підірвати на своїй території так звану брудну бомбу — ядерний боєприпас, а потім звинуватити в цьому росію.
- 23 жовтня голова міністерства оборони росії шойгу говорив із міністрами оборони Франції, Туреччини та Великої Британії. Він розповів їм про «брудну бомбу», яку нібито готує Україна.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відповів на заяви шойгу і зазначив, що росіяни часто звинувачують інших у тому, що самі планують. Офіційний Вашингтон заявив, що не вірить заяві російської сторони. Міністр оборони України Резніков вважає ядерним шантажем російську заяву. Він обговорив це з міністрами оборони Франції, Великої Британії, Туреччини та США, наголосивши, що Україна відкрита для будь-якої моніторингової місії.
- 24 жовтня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів розмову з гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі та офіційно запросив його до України.