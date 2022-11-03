МАГАТЕ не знайшло ознак створення в Україні «брудної бомби»

Інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії не знайшли в Україні ознак створення «брудної бомби». Вони перевірили три обʼєкти.

Про це пише пресслужба МАГАТЕ.

«За останні кілька днів інспектори змогли виконати всі заходи, які планувало провести МАГАТЕ, й отримали безперешкодний доступ до місць. На підставі оцінки наявних на сьогодні результатів та інформації, наданої Україною, Агентство не виявило жодних ознак незаявлених ядерної діяльності чи матеріалів у місцях розташування», — зазначили там.

Інспектори МАГАТЕ побували в Інституті ядерних досліджень у Києві, на Східному гірничо-збагачувальному комбінаті у Жовтих Водах і на «Південному машинобудівному заводі» у Дніпрі. Вони також відібрали зразки навколишнього середовища для аналізу, який проведуть у лабораторіях. Це дозволить ще більш ретельно виявити можливу ядерну діяльність. Про результати повідомлять згодом.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі зазначив, що інспектори готові й надалі проводити перевірки ядерних обʼєктів в Україні.