«Настільки ж абсурдна, наскільки й небезпечна». Голова МЗС України прокоментував заяву шойгу про «брудну бомбу»

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відповів на заяви голови міноборони рф сергія шойгу про плани України підірвати ядерний боєприпас.
«Російська брехня про те, що Україна нібито планує застосувати «брудну бомбу», настільки ж абсурдна, наскільки й небезпечна. По-перше, Україна є відданою учасницею ДНЯЗ: ми не маємо жодних «брудних бомб» і не плануємо їх придбати. По-друге, росіяни часто звинувачують інших у тому, що самі планують», — написав він у Twitter.
- Голова міністерства оборони росії сергій шойгу поговорив з міністрами оборони Франції, Туреччини та Великої Британії. Шойгу розповів усім їм про так звану «брудну бомбу», яку, на думку росіян, може застосувати Україна.
- У серпні 2022 року росія заблокувала угоду в ООН, яка спрямована зміцнити договір про нерозповсюдження ядерної зброї через «політичний характер документа».