Міністр оборони назвав ядерним шантажем російську заяву про підготовку Києвом «брудної бомби». Він обговорив це із союзниками

Міністр оборони України Олексій Резніков назвав ядерним шантажем російську заяву про нібито підготовку Києвом «брудної бомби».

У своєму Twitter він написав, що для України сама думка про «брудну бомбу» огидна. Він обговорив заяву російської сторони з міністрами оборони Франції, Великої Британії, Туреччини та США, заявивши їм про необхідність термінової «відповіді вільного світу» на погрози рф.

Також міністр наголосив на тому, що Україна відкрита для будь-якої моніторингової місії, зокрема ООН і МАГАТЕ.