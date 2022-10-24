Міністр оборони назвав ядерним шантажем російську заяву про підготовку Києвом «брудної бомби». Він обговорив це із союзниками

Міністр оборони України Олексій Резніков назвав ядерним шантажем російську заяву про нібито підготовку Києвом «брудної бомби».
У своєму Twitter він написав, що для України сама думка про «брудну бомбу» огидна. Він обговорив заяву російської сторони з міністрами оборони Франції, Великої Британії, Туреччини та США, заявивши їм про необхідність термінової «відповіді вільного світу» на погрози рф.
Також міністр наголосив на тому, що Україна відкрита для будь-якої моніторингової місії, зокрема ООН і МАГАТЕ.
- Російські пропагандисти (а з ними і міністр оборони рф шойгу) поширюють інформацію, що Україна збирається підірвати на своїй території так звану брудну бомбу — ядерний боєприпас, а потім звинуватити в цьому росію.
- 21 жовтня голова міністерства оборони росії сергій шойгу говорив з міністрами оборони Франції, Туреччини та Великої Британії. Він розповів їм про так звану брудну бомбу, яку нібито готує Україна.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відповів на заяви шойгу і зазначив, що росіяни часто звинувачують інших у тому, що самі планують.
- Офіційний Вашингтон заявив, що не вірить заяві російської сторони.